Zowel de leefbaarheid als klimaatverandering wegen mee bij herinrichting plein Oudenbosch

Bemidde­ling bij huishoude­lij­ke hulp in Roosendaal levert flink pakket met verbeter­pun­ten op

6:00 ROOSENDAAL - Het bemiddelingsproces rondom de problemen met de huishoudelijke hulp in Roosendaal heeft een pakket met 45 verbeterpunten opgeleverd. Maar nóg belangrijker volgens mediator René Mol: ,,Alle partijen zitten tegenwoordig samen aan tafel om te praten over hoe ze samen de huishoudelijke hulp verder kunnen verbeteren. Iedereen wil hier zijn best voor doen, dat is de grootste winst.’’