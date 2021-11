Zorgpersoneel Bravis ziekenhuis meldt zich massaal voor boosterprik

Roosendaal breidt polsband­jes­be­leid uit: ook doorde­weeks en overdag met bandje naar horeca

ROOSENDAAL - Roosendaal breidt vanaf zaterdag het gebruik van polsbandjes als toegangsbewijs ook uit naar daghoreca. Dat heeft de gemeente Roosendaal in overleg met horeca-ondernemers in het centrum besloten. Dat systeem blijft in ieder geval tot vrijdag 3 december van kracht, wanneer de huidige coronamaatregelen aflopen.

