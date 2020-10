Zorgmedewerkster mocht geen mondkapje op van haar baas: ‘Ze maken je monddood’

interview Ivo (38) stopt na twintig jaar jongeren­werk: ‘De waardering is 180 graden gedraaid’

29 september OUDENBOSCH - Hard op je bek gaan, opstaan, jezelf afkloppen en weer doorgaan. In de skate- en de hardcorepunkscene waar Ivo Kalis (38) mee opgroeide is het een vanzelfsprekendheid. Dat hielp hem ook vaak in het jongerenwerk in Halderberge, waar hij na twintig jaar als vrijwilliger mee stopt. ,,De waardering is 180 graden gedraaid.”