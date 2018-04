Zorgen over toekomst Sprundelse molen

SPRUNDEL - Kan molen De Hoop een actieve rol behouden in de Sprundelse gemeenschap? Dat is de hamvraag tijdens een themamiddag, volgende week dinsdag. Eind dit jaar komt een eind aan vier jaar beheer door de gelijknamige stichting.

Voorzitter Jan van de Broek: ,,Als wij niet door kunnen zal de molen terugvallen aan de gemeente. ,,De molen is gezichtsbepalend. En wij willen het graag een plek geven voor educatie, historie, recreatie en toerisme.’’

Rijksmonument

De Molenstichting De Hoop Sprundel ondervond de afgelopen jaren dat de zorg voor de molen een te zware last is om zonder steun te dragen, zegt de voorzitter. Vandaar de themabijeenkomst, die in het rijksmonument zelf wordt gehouden. Ook Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen is daar bij aanwezig. Bovendien zijn vertegenwoordigers van gemeente, politiek, het Toeristisch Fonds Rucphen, Beleef Sprundel, Dorpswerk Sprundel en ondernemers uitgenodigd.

Van graan tot bloem

De themadag moet de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het in standhouden van de molen nog eens goed in kaart brengen. De molenstichting benadrukt dat daarvoor al veel acties zijn gevoerd. Zo is met hulp van crowdfunding 5.500 euro bijeengebracht om het maalproces volledig te maken. Dat maakt het mogelijk om het hele proces van graan tot bloem te doorlopen, waardoor de stichting bloem, gries en zemelen kan verkopen. ,,Wij leveren bijvoorbeeld aan de bakker, die er molenbrood van maakt’’, legt Van den Broek.

Wijnproeverij

Als het aan de Molenstichting ligt behoudt de molen zijn typisch karakter zonder dat er bijvoorbeeld een restaurant in komt. Volgens de stichting bieden het bestemmingsplan en ligging in woonwijk weinig mogelijkheden om de exploitatie te verbeteren. Zo leent de ruimte in de molen zich hoogstens voor kleine bijeenkomsten als een wijnproeverij.

Van den Broek: ,, We hebben zelf geen financiële middelen. Er zijn 65 vrienden die de molen een warm hart toedragen, maar dat levert nog geen duizend euro op. Zo houden we het niet vol.’’ De voorzitter becijfert dat er per jaar grofweg zo’n 10.000 euro nodig is om de molen in goede staat te houden. Vooral het onderhoud is een bijna niet te dragen kostenpost.