Zorgen over parkeerdruk door studenten Ad-Academie

ROOSENDAAL - De Associate degrees Academie wil snel met de gemeente Roosendaal in gesprek over mogelijke maatregelen tegen het dreigende parkeerprobleem door studenten. Dat zegt directeur Roland van der Poel.

Aanleiding zijn zorgen van omwonenden en enkele politici. Buurtbewoners zien dat veel studenten die nu met de auto naar school komen, hun wagen steevast in de wijken parkeren. De school heeft zelf wel een parkeergarage onder het gebouw met enkele tientallen plekken, maar die is bedoeld voor medewerkers en studenten met een beperking.

Betalen

Het alternatief is de naastgelegen Mill Hill-garage (zelfde ingang, ruim 100 plekken), maar dat kost geld. Een dagkaart kost negen euro. Studenten kiezen er daarom eerder voor hun wagen in gebieden te zetten waar geen betaald parkeren geldt en wat verder te lopen.

Parkeerdruk

Quote Eerder hebben we ook met ebuurtbewo­ners gesproken over het fietsparke­ren. Daar hebben we toen ook maatrege­len voor genomen. Roland van der Poel, directeur Associate degrees Academie Vooral in het noorden van de Kroeven neemt de parkeerdruk daardoor toe. Omwonenden vrezen dat dat probleem door de groei van de school - er komen de komende jaren alleen maar meer studenten naar Roosendaal - zal verergeren. Gertjan Brands namens enkele bezorgde omwonenden: ,,We merken nu al dat het steeds drukker wordt in onze straten. Nu is het nog geen heel groot probleem, maar dat kan het door de groei van de school wel worden. Daarom willen we dat er nu al nagedacht wordt over mogelijke oplossingen.‘’

Gratis

Brands heeft hiervoor onder meer al contact opgenomen met de politieke partij VLP. Fractieleider Arwen van Gestel: ,,Het liefst zien we dat leerlingen zo veel mogelijk met het openbaar vervoer komen, maar soms is de auto nu eenmaal makkelijker. Dan moeten we zorgen dat goed kan.‘’ Een mogelijke oplossing volgens Van Gestel is om de Mill Hill-garage gratis te maken voor studenten. ,,Maar of dat haalbaar is?‘’

Signalen

Directeur Van der Poel zegt dat die zorgen voor hem nieuw zijn. Wel zegt hij die signalen serieus te nemen en maatregelen te willen nemen. ,,We hebben veel contact met onze omwonenden. Eerder hebben we ook met elkaar gesproken over het fietsparkeren.‘’ Bewoners trokken aan de bel over de hoeveelheid fietsen die op het Mill Hill-plein geparkeerd werden. Van der Poel: ,,Daar hebben we toen ook maatregelen voor genomen.‘’

Quote Uiteraard nemen wij deze signalen serieus. We gaan onderzoe­ken of en zo ja, welke maatrege­len we hier moeten nemen Jeroen Steenmeijer, woordvoerder gemeente Roosendaal

Ook woordvoerder Jeroen Steenmeijer kent de klachten over de parkeerdruk niet. ,,Uiteraard nemen wij deze signalen serieus. We gaan onderzoeken of en zo ja, welke maatregelen we hier moeten nemen.‘’