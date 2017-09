Zorgen over komst migrantenhotel in Roosendaal

Nieuwkomers

Zijp weet dat nieuwkomers een brief van de gemeente krijgen waarin die worden gewezen op de Nederlandse regels en gebruiken. ,,Dat is prachtig, maar daarnaast moet je handhaven en deze mensen goed begeleiden. Anders krijg je de situatie dat de PVV hier gaat oogsten en dat moet je niet willen. We vragen een onderhoud met wethouder Theunis.''

De Ondernemers Vereniging Borchwerf (OVB) heeft dat gesprek reeds gevoerd, na een brief waarin de verontwaardiging werd geuit over de nieuwe bestemming van een braakliggend terrein aan de Gastelseweg. ,,In dat gesprek kregen we duidelijkheid. Een hostel past in het huidige bestemmingsplan en in die zin kunnen we het niet tegenhouden. We hebben aangedrongen op goede afspraken'', zegt bestuurslid Ineke Aarts.