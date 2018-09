Zorgen over de wijkagenten in Roosendaal: 'Door werkdruk te weinig zichtbaar'

ROOSENDAAL - Buurtpreventie Roosendaal maakt zich zorgen over het aantal wijkagenten in de gemeente Roosendaal.

Vooral de buurtpreventieteams in de dorpen zouden merken dat hun wijkagenten steeds minder vaak op straat te zien zijn. Ook de politiek begint zich nu zorgen te maken.

'Te druk'

Volgens Ad van de Vrede, coördinator van buurtpreventie in de gemeente Roosendaal, hebben de wijkagenten het tegenwoordig dermate druk met allerlei randactiviteiten, dat dat ten koste gaat van hun zichtbaarheid op straat. ,,Ze moeten zó veel meer doen, bijvoorbeeld qua administratie of ze worden ingezet bij andere activiteiten op andere plekken in de gemeente. Dat gaat ten koste aan het aanwezig zijn op straat.'' Daardoor vermindert het contact met de buurtpreventieteams en dat zorgt er weer voor dat het veiligheidsgevoel in de dorpen onder druk komt te staan.

Van de Vrede: ,,Vooral de teams in de dorpen hebben hier mee te maken, merk ik. Die hebben vaak maar één of twee wijkagenten en door die hoge werkdruk is het hele idee van een 'Bromsnor in het dorp' geen haalbare kaart meer.''

En dat is jammer, want volgens Van de Vrede zijn de wijkagenten belangrijke partners van de buurtpreventieteams. ,,Die geven door welke trends er in hun gebied binnen de criminaliteit spelen en geven vervolgens tips waar de teams op kunnen letten.''

Politiek

Ook binnen de Roosendaalse politiek zijn er zorgen. Bijvoorbeeld bij de grootste partij in de gemeenteraad, de Roosendaalse Lijst. Partijleden Sjef van Dorst, Peter Raijmaekers en Marco Schillemans stellen in een brief aan burgemeester Jacques Niederer ook een afname van het aantal wijkagenten te vermoeden. Zij willen weten of dat vermoeden klopt en of Niederer met de politie nadenkt over een oplossing. ,,Want gebleken is dat wijkagenten wel een belangrijke rol spelen als het gaat om korte lijnen richting de politie.''

Te hoge werkdruk bij de politie is een landelijk probleem. Politievakbonden zijn daar op dit moment over in een felle strijd verwikkeld met de korpsleiding en minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Dit weekend worden er opnieuw landelijke acties gehouden om te strijden voor een betere cao. Van de Vrede wil zijn steentje bijdragen door dit weekend tijdens de braderie bij winkelcentrum De Lindenburg steunbetuigingen te verzamelen. ,,Die wil ik dan naar de minister sturen. Zo hoop ik dat we onze wijkagenten een hart onder de riem kunnen steken.''