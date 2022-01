Zorgen om trage uitbreiding netwerkcapaciteit in Rucphen

Goorden: ,,Het verbaast me dat we als gemeente de regie kwijt raken over de uitbreiding van de netwerkcapaciteit waardoor Rucphen haar energiedoelstellingen niet haalt.’’ Ze vraagt het college of er concrete afspraken gemaakt zijn met Tennet en Enexis om het hoog- en laagspanningsnet binnen de gestelde termijnen te realiseren.



,,Als we afhankelijk zijn van deze energieleveranciers komen de doestellingen van de Regionale Energie Transitie in de knel.’’