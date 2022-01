Zorgen om Rucphens ondernemers: ‘De coronasteun is niet afdoende’

,,De coronasteun is niet afdoende om de gemaakte kosten te dekken’’, zegt fractievoorzitter Tosca Goorden, ,,Horecaondernemers worden bijvoorbeeld niet gecompenseerd voor de ingekochte kerstvoorraad en omdat de maatregelen laat in het vierde kwartaal vielen, komen ondernemers nauwelijks in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten en de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid.’’

Omvallen

In vragen aan het gemeentebestuur wil het CDA weten of het college voldoende oog heeft voor ondernemers die tussen wal en schip geraken en op welke wijze het Rucphense bedrijfsleven geholpen wordt. Ze vraagt om inzage in het aantal bijstandsuitkeringen voor zelfstandigen uit de gemeente en of dat aantal is toegenomen in deze lockdown. ,,De regeling is gebaseerd op levensvatbare ondernemingen. Ik ben benieuwd wat daar in onze gemeente de criteria voor zijn.‘’