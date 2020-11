Zorgen om inzet arbeidsmigranten: komen ze wel terug na Kerstmis?

,,Polen en Roemenië zijn oranje gebied. Werknemers die de kerst thuis willen vieren, moeten bij terugkeer in Nederland eerst tien dagen in quarantaine. Dat is best een hobbel. In het verleden regelden wij dat familie van arbeidskrachten naar Nederland kon komen met de feestdagen. Vanwege het virus is dat natuurlijk niet wenselijk”, aldus Eefke Visser van uitzendbureau Goodmorning in Etten-Leur.