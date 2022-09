‘Zorg zelf dat je gezond blijft, want de zorg redt het niet’

Eeuwenoude Roosendaal­se Vrouwe Justitia verhuist naar Fijnaart: ‘Heeft geen enkele relatie met de stad’

ROOSENDAAL/FIJNAART - Waar komt het eeuwenoude standbeeld van Vrouwe Justitia van het Tongerlohuys in Roosendaal vandaan? De familie Deelen van rijksmonument d’Engelenburgh in Fijnaart zoekt zich suf. Het kunstwerk is donderdag bij hen in de tuin beland.

15 september