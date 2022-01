Zorg-wethouder Halderberge: ‘Sluiting Bravis-steunpunt absoluut niet aan de orde’

OUDENBOSCH - Nee, van mogelijke sluiting van de Bravis-polikliniek in het Medisch Centrum van Oudenbosch is absoluut geen sprake, verzekert zorg-wethouder Thomas Melisse. Volgens hem volgen er op korte termijn juist gesprekken om extra diensten naar Oudenbosch te halen.

Dat het aanbod de laatste tijd flink versoberd is, dát moet hij wel toegeven: ,,Wat ook meespeelt: de coronacrisis zette de zorg op zijn kop, er waren de afgelopen twee jaar extra handjes in het ziekenhuis nodig.’’ Daarmee reageert Melisse op het bericht dat BN DeStem eerder bracht.



In het Medisch Centrum zouden groeiende zorgen zijn ontstaan over de toekomst van die poli, omdat een aantal zorgdisciplines kort na de opening van dat punt een jaar geleden alweer verdwenen is of op het punt staat om te verdwijnen.

Zo vertrekt de gynaecoloog naar Etten-Leur en stopt ook de afdeling radiologie. Volgens Bravis-woordvoerder Jan-Willem van Bodegom heeft dat laatste te maken met verouderde apparatuur.

Gesprekken over toevoegen van diensten

Dat de poli aan West-Vaardeke echter hard op weg is om de deuren definitief te sluiten, dat spreekt Melisse tegen: ,,Dat is absoluut niet aan de orde. Zowel Bravis als de gemeente Halderberge zet zich volop in om dat zorgpunt juist te behouden. We zijn juist met elkaar in gesprek over het toevoegen van extra zorgdiensten en een apotheek.’’



Volgens Melisse moet het voor mensen uit Halderberge hoe dan ook te allen tijde mogelijk blijven om in Oudenbosch bijvoorbeeld bloed te laten prikken of een hartfilmpje te laten maken.

Keuze is aan Bravis

Wat niet automatisch betekent dat de al verdwenen diensten nog wel terug zullen komen. ,,We moeten ook realistisch blijven: Bravis zal met het oog op de toekomst niet altijd alle diensten aan kunnen blijven bieden.”

Het gaat er dan om dat er een dekkend netwerk in de regio is. Maar bij alle gesprekken die we met elkaar hebben zullen wij als gemeente inzetten op de aanwezigheid van zoveel mogelijk diensten.’’ Daarbij moet Melisse gelijk wel een kleine winstwaarschuwing geven: ,,Uiteindelijk bepaalt Bravis.’’