Zooitrappers zoeken de grens op in Hoeven

HOEVEN - Of het bij een éénmalige samenwerking blijft weten ze nog niet. Maar de bouwers van bc 't Zooike en bc de Geintrappers doen het deze keer samen. Onder de naam Zooitrappers werken tweeëntwintig mannen aan de imposante wegen 't Vliegt Vorbij, Leut en Razernij. Die wordt elf meter hoog. De maximaal toegestane afmeting. "We zoeken de grens dan ook op,' zegt Tom van den Hout.

Vanwaar deze unieke combi. De tekening van (Zooike-ontwerper) Maurice donkers wordt in 2016/2017 niet uitgevoerd. Het ontwerp is bij de Geintrappers blijven hangen. En men verwacht niet dat die de komende jaren gemaakt gaat worden.

Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in 't Kotje 'slaat de vonk over'. De voormannen Wim van Nispen en Jeroen Lauwerijssen komen met het idee om samen te gaan bouwen. De twinkeling in de ogen is spreekwoordelijk. Wim van Nispen: 'Uiteraard gingen we eerst onze achterban raadplegen. Gelukkig konden we beide groepen ervan overtuigen. In september hebben we een gezamenlijke barbecue. En we beginnen.'

Bouwkot

Het bouwkot van de Geintrappers aan de Oude Antwerpse Postbaan 47a is nu voor beide bc's. De voormannen Tom van den Hout en Wim van Nispen verwachten niet de strijd met de top drie van De Spie, De Flierefluiters en Ambiance aan te kunnen. Maar hopen wel op een plaats meteen daarachter. 't Zooike en de Geintrappers eindigden vorig jaar op Super Tuesday zesde en zevende.

"We bouwen niet voor de winst. Dat doen we voor het publiek. We bouwen hier iets groots. Maar de andere bc's hoeven ons niet te vrezen. We hebben samen heel veel plezier. We groeien steeds meer naar elkaar toe."

Bouwmoeder

Bouwmoeder 'Corina Roozen is altijd paraat. De bouwgroep bestaat inmiddels uit tweeëntwintig man, waaronder de jongeren Stijn Deijkers en Wesley de Jong. Maar er zijn nog veel meer leden die in de optocht op carnavals dinsdag door Peejenland zullen meegaan.

Uiteraard is ontwerper Maurice Donkers in zijn nopjes als hij naar het resultaat kijkt. De grote wagen vordert gestaag. Een deel staat al opgesteld op 't Gors. Ook hij looft de fijne, ongedwongen sfeer die er hangt. Tom: 'Het is een zooi, maar het is vooral lol trappen. En daar komt iets heel moois uit."

Prins

Ook prins Baarug van ut Peejenland (Tim van den Berg) was bij zijn bezoek erg enthousiast. De bouwers hebben het zeker niet over een fusie. Ook niet over iets eenmaligs. Van een optie tot doorgaan, willen ze ook nog niet spreken. Ze gaan nu de bouwstrijd aan als bc Zooitrappers en staan als zodanig ook ingeschreven bij de A-wagens .'t Zooike heeft een traditie vanaf 1989, de Geintrappers begonnen twee jaar later.