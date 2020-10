Zonneweides niét langs Koepelbaan, wél naast gemeentewerf

Vrijwel gelijktijdig is een verzoek van het Groningse Solarfields Projecten voor een zonneweide even verderop in de oksel van de Vaartweg en de Oudenbossche Koepelbaan afgewezen. Het gaat om de ontwikkeling van een zonnepark van zo'n 6,5 hectare.

Ladder Zon

Wethouder Hans Wierikx legt het verschil graag uit. ,,Onze gemeenteraad heeft in oktober vorig jaar de beleidsvisie zonneweides vastgesteld. In de visie is de Ladder Zon leidend. De Ladder geeft een voorkeursvolgorde aan waar zonneparken mogen worden aangelegd. Gekozen is voor stedelijk gebied en dan met name op grote logistieke en ook op het gemeentehuis. In het buitengebied komen ook veestallen in aanmerking, maar geen grondgebonden zonneparken. We willen geen aantasting van het polderlandschap.‘’