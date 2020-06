Zonnepark Weihoek krijgt vorm, webinar over hoe Roosendalers mee kunnen doen

Dat begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 20.45 uur. Meedoen is gratis, vooraf inschrijven is wel nodig. Dat kan via de website van het park: zonneweihoek.nl.

Voor Roosendaal

Zonnepark de Zonneweihoek is het eerste en het meest vergevorderde zonnepark in Roosendaal. Aan de zuidkant van de stad moeten in geklemd tussen de wijk Weihoek en de snelweg A58 verspreid over 4,5 hectare zo'n 14.000 zonnepanelen komen te staan. Genoeg om ongeveer 2.000 Roosendaalse huishoudens van stroom te voorzien.

Mogelijkheden

Bijzonder is dat vooral Roosendalers van dit park moeten kunnen profiteren. Bijvoorbeeld door hier in te investeren, door groene stroom van het park af te nemen of een combinatie van die twee. Andere zonneparken die in Roosendaal in ontwikkeling zijn wekken vooral energie op, zonder dat de Roosendaalse huishoudens daarvan kunnen profiteren.

Uitleg

Tijdens het webinar wordt ingegaan op die verschillende manieren waarop Roosendalers mee kunnen doen aan het plan. De dag daarop gaat de inschrijvingsperiode voor participatie van start, dat is exclusief voor mensen die in Roosendaal wonen.

Aanleg