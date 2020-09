Zonnepark Vroenhoutseweg is een stap dichterbij, maar boze omwonenden geven niet op

Duo rijdt 100 kilometer per uur te hard: Roosenda­ler (19) en Oudenbo­sche­naar (31) opgepakt

23 september OUDENBOSCH - Met 160 kilometer per uur over een weg rijden waar 60 kilometer per uur de maximum toegestane snelheid is... Twee mannen werden er dinsdagmiddag voor opgepakt in Oudenbosch.