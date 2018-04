Zonnepark van vijf hectare bij Weihoek, energie voor 1.500 huishoudens

Zonneakker Weihoek, zoals het park gaat heten, is twee keer zo groot als de zonneweide in Breda en moet in de loop van 2019 aangelegd worden. Michel Suijkerbuijk, projectleider bij Odura: ,,De vergunning is aangevraagd, maar dat duurt nog wel even. We verwachten het park in 2019 te kunnen realiseren.'' Of het datzelfde jaar in gebruik kan worden genomen, moet volgens Suijkerbuijk later duidelijk worden. ,,Misschien schuift dat een jaar door.''