Zonnepark De Melkbussen wisselt van eigenaar, plan blijft onveranderd: ‘Aanleg begint nog dit jaar’

Dat plan komt oorspronkelijk uit de koker van Odura, dat ook verantwoordelijk is voor het (kleinere) plan voor de Zonneweihoek, ter hoogte van het Hollegwegje. Maar plan-De Melkbussen bleek een maatje te groot voor Odura, zegt Michel Suijkerbuijk van dat bedrijf. Ter vergelijking: de Zonneweihoek heeft met ‘slechts’ 14.000 panelen bijna drie keer zo klein.



Suijkerbuijk: ,,De Melkbussen was voor ons zó groot dat het financieel een té groot risico werd. Mocht het onverhoopt niet doorgaan, dan zou het voortbestaan van ons bedrijf in gevaar zijn gekomen. We kennen Obton Green IPP al langer, dus toen we hen benaderden voor overname was alles zo geregeld.’’