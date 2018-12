Zonnebloemkwartet heeft bestuurlijke krachten in Rucphen gebundeld

RUCPHEN - Het kwetsbare vaasje van Rutte, dat vinden ze bij het Zonnebloembestuur in Rucphen nog niet zo gek, al hebben ze niet per se iets met de partij van de premier. Maar omzien naar mekaar, je samen inzetten voor de Nederlandse samenleving, dat sluit goed aan bij de doelstelling van De Zonnebloem die zich inzet voor de ontspanning van mensen met een lichamelijke beperking.

Gezamenlijk

Op lokaal bestuurlijk niveau is binnen Rucphen evenwel het afgelopen jaar nogal wat veranderd: de vier afdelingen Rucphen, Sprundel, St. Willebrord en Schijf kregen een gezamenlijk bestuur. En dat heeft behoorlijk wat impact, zegt Gerrit van Hoek die voorzitter werd van het nieuwe Zonnebloemkwartet, zoals de afdeling nu officieel heet.

Quote Overal in Nederland worden afdelingen samen gevoegd omdat er te weinig bestuursle­den zijn Gerrit van Hoek, Voorzitter Zonnebloemkwartet gemeente Rucphen

,,Overal in Nederland worden afdelingen samengevoegd omdat er te weinig bestuursleden zijn", legt hij uit. ,,De vrijwilligers merken over het algemeen niet veel van de samenvoegingen, ze blijven veelal in het eigen dorp actief voor de Zonnebloemgasten (leden) die daar wonen. Ze kunnen ook de gebruikelijke lokale activiteiten voortzetten, bijvoorbeeld een maandelijkse kaartmiddag of jaarlijkse picknick.”

Zonnebloemschip

Het hoofdbureau van De Zonnebloem heeft de focus verlegd van de vakantiereizen met het eigen Zonnebloemschip naar het zogeheten bezoekwerk en dat geldt in feite ook voor de lokale afdelingen. Kern van het bezoekwerk in heel Nederland is dat een vrijwilliger eens per twee weken iemand met een lichamelijke beperking bezoekt. ,,Het kan gaan om gewoon een paar uurtjes kletsen", zegt bezoekcoördinator Ankie Dockx, ,,maar ook een terrasje pikken of op de duofiets rijden kunnen daarbij horen.”

Ankie Dockx neemt de intake van nieuwe gasten voor haar rekening en soms is het best lastig uit te leggen dat De Zonnebloem echt alleen voor mensen met een fysieke handicap is. ,,Mensen die graag mee willen doen, vinden het jammer dat ze niet in aanmerking komen. Maar op leeftijd zijn en je alleen voelen is helaas niet voldoende. Het gaat echt om mensen met een lichamelijke beperking.”

Verpleegkundigen

Wie met de Zonnebloemboot mee wil, meldt zich overigens rechtstreeks aan bij het landelijke bureau in Breda. Het Zonnebloemkwartet organiseert wel de jaarlijkse lokale vakantiereis, meestal naar een zorghotel ergens in Nederland, het afgelopen jaar in Luijksgestel. ,,Er bestaat onder de Zonnebloemgasten grote behoefte aan vakantiereisjes", zegt Gerrit van Hoek. ,,Het wordt wel steeds lastiger om voldoende vrijwilligers te vinden die meegaan, met name verpleegkundigen.”

Vrijwilligers

Het Zonnebloemkwartet telt 51 vrijwilligers die samen voor 250 gasten in de weer zijn. En dat zouden er best meer mogen worden, zeggen Van Hoek en Dockx, met name in St. Willebrord. ,,En we kunnen ook nog een secretaris voor het kwartet gebruiken!”

Info: vanhoekg@home.nl of 06-53311484