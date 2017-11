Zonder ring kan het sinterklaasfeest niet doorgaan....

ROOSENDAAL - Het zag er zondag in de grote zaal van schouwburg De Kring even droevig uit voor de aanstaande verjaardag van Sinterklaas. Sint lag lusteloos in bed. Zijn ring met de grote Robijn die hem al meer dan 600 jaar de nodige energie geeft om alle kinderen van cadeautjes te voorzien, was gestolen.

Tijdens de musical Sinterklaas en de Gestolen Robijn waren vele honderden kinderen getuige van hoe criminelen Nol en Neel de ring van de sint tijdens zijn slaap van zijn vinger hadden gestolen. Gelukkig wisten de pieten de daders te ontmaskeren. Deze voorstelling naar een idee van en onder regie van Sander Nijssen, was de tweede voorstelling die onder auspiciën van de Stichting St. Nicolaas Comité Roosendaal door een gelegenheidstoneelclub werd gespeeld.

Meer voorstellingen

De familievoorstelling maakte deel uit van een breed sinterklaasprogramma in De Kring en het Tongerlo museum. ,,Vanwege de grote belangstelling hebben we het aantal voorstellingen dit jaar uitgebreid naar vier'', vertelt voorzitter Arjan den Ouden van het sintcomité. ,,Tijdens de intocht hebben we tussen het uitgedeelde snoepgoed vijf ringen verstopt. De kinderen met een gevonden ring krijgen vandaag een VIP behandeling en mogen met de Sint poffertjes eten.''

Maar ook de kindjes zonder ring genoten met volle teugen van het uitgebreide sinterklaasprogramma. Jaiden (7) en zijn broer Dylan (5) vonden de musical over de ring vooral grappig: ,,Toen we die boeven zagen dachten we meteen dat ze de ring zouden stelen. Gelukkig is de ring terecht en hopen we nu veel cadeautjes te krijgen.''

Nina (8) genoot vooral van de liedjes. ,,Die vond ik erg leuk. Echt spannend vond ik het verhaal niet want ik wist dat het toch wel goed ging komen.''

Het huis van Piet

In de kleine zaal was het voor, tijdens en vooral na de voorstelling letterlijk dringen geblazen om met de vele zwarte pieten een spelletje te doen of op het springkussen te dansen en daarmee een Pietendiploma te verdienen. In het museum kregen de kinderen een rondleiding door het Huis van Piet. Daar zat sinterklaas in zijn slaapkamer zelfs te dutten.