Zondag veertigste veldtoertocht van FC Brabantia

Enkele wielerliefhebbers richtten in 1966 in Zegge FC Brabantia op. In de zomer maakten ze samen tochten, tot wel honderden kilometers. Om in conditie te blijven bestond het winterprogramma aanvankelijk uit wandelen en hardlopen. Al snel gingen ze ‘s winters ook op oude fietsen door het bos crossen. Dat kon destijds waar ze wilden, desnoods maakten ze zelf een pad. Eind jaren zeventig werden de eerste veldtoertochtjes georganiseerd en FC Brabantia haakte daarop in.

Oorspronkelijk was dit de enige fietstoerclub in West- Brabant. Het ledental groeide snel en bereikte in 1984 het hoogtepunt, 285. Toen vond een splitsing plaats, de leden ten westen van rijksweg A27 gingen verder als FC Brabantia en de leden ten oosten van de A27 vormden Toerclub De Langstraat. Daarna schoten fietsclubs als paddenstoelen uit grond en liep het ledental van FC Brabantia terug tot 33, maar momenteel is dat weer 60. Niet alle leden fietsen elk weekend, maar als ze dat niet meer kunnen blijft de band. Zo is Kees Moerkens, voorzitter van 1966 tot 19 77, nog altijd present op vergaderingen en steekt hij nog regelmatig een handje toe.