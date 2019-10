Zondag is het stil in de tuinen van het Arboretum

Absolute stilte komt in ons drukke land nauwelijks voor. Ook het Arboretum heeft wel stilteplekjes, maar evengoed ligt de botanische tuin langs de spoorlijn door Oudenbosch. Zondag kan een wandeling door de tuinen of deelname aan de bezinningsactiviteit ook bijdragen aan stilte in het hoofd. De Dag van de Stilte is van 10 tot 12 uur. Deelname kost 3 euro, dat is inclusief entree Arboretum en rustgevende thee na afloop.