Zomertijdloop Oud Gastel

Evenementenorganisatie 't Veerke heeft twee routes uitgezet. Van vier en acht kilometer. Vertrekpunt is stipt om 19.00 uur op de Markt bij café 't Hart van Gastel. De korte afstand gaat via de Rolleweg, Gastelsedijk eindigend bij Gastel Sfeer. De lange route passeert Stampersgat om uiteindelijk dezelfde finish te bereiken. Een wedstrijdelement zit niet in de Zomertijdloop. Sterker nog: bij de finish wordt vooral de hekkensluiter bejubeld. Veel trimmers, die geen trek hebben in wedstrijdlopen, kiezen daarom voor de Zomertijdloop. Anderen zien het als goede training voor bijvoorbeeld de Vlietloop op Koningsdag. Iedereen krijgt een ‘zon-geel’ vaantje en bij de tiende editie een extraatje. Populair is ook de after-party in de Sfeerschuur van Gastel Sfeer met een deejay.