Zomernota Halderberge verloopt vlotjes nu Rijk met extra geld voor jeugdzorg over de brug komt

Plofkraak op AXA-kan­toor in Essen, daders ontsnappen na achtervol­ging in Roosendaal

14 juli ESSEN - In het centrum van Essen is woensdagochtend een plofkraak gepleegd op het AXA bankkantoor in de Kapelstraat. De daders werden achtervolgd tot in Roosendaal, maar konden uiteindelijk ontkomen. Hoeveel cash geld ze buit konden maken, is nog onbekend. Het kantoor ligt pal tegenover het gemeentehuis en het politiekantoor.