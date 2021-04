Zomerkoninkjes? Nee hoor, dit bedrijf uit Moerstraten teelt het hele jaar aardbeien

Van West-Brabantse bodemIn deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood. Vandaag: Arno (46) en Sandra (41) Loos uit Moerstraten, die er op innovatieve wijze voor zorgen dat we het hele jaar van aardbeien kunnen genieten.

Aardbeien heten in de volksmond nog altijd gewoon zomerkoninkjes. En hoewel er aan de vorstelijke status van het rode fruit niet getornd wordt, is de seizoenaanduiding gedateerd. Arno en Sandra Loos brengen heel het jaar rond verse aardbeien op de markt. Ze hebben twee kassen van elk ongeveer drie hectare in gebruik.

De kas in Moerstraten stond er eerst. Deze is indertijd gebouwd op initiatief van Arno. Wanneer de boerenzoon tijdens een stage uitkomt bij een kas waar onder andere aardbeien worden geteeld, is hij direct enthousiast. Hij deelt dit enthousiasme met zijn vader en zo geschiedde. In 2016 komt er een tweede kas bij in Lepelstraat, waar op dat moment een tomatenkas ter overname aangeboden wordt.

24/7 beschikbaar Mensen die hun boodschappen bij de Plus supermarkt doen, zouden Arno wellicht kunnen herkennen. Zijn gezicht prijkt namelijk op de verpakking van de aardbeien die bij deze supermarkt te koop zijn. Behalve naar de Plus en andere supermarkten gaat er ook een deel van de oogst naar boerderijwinkels in de regio. Arno en Sandra hebben zelf nooit een winkel aan huis geambieerd. Om de mensen die toch met enige regelmaat langskwamen voor een doosje verse aardbeien tegemoet te komen, plaatste Arno in 2011 aan aardbeien automaat. Inmiddels staan er zestien automaten op verschillende plekken in de regio. Dagelijks vers aangevuld en zelfs ’s nachts bereikbaar. Meer informatie: kwekerijloos.nl.

Terwijl Arno en Sandra richting de kas lopen, komt er een groep medewerkers de hal ingelopen. Deze zaterdagploeg heeft de pluk er voor vandaag opzitten. Als de medewerkers nog willen weten wie er vandaag de meeste aardbeien geplukt heeft, zouden ze in de kantine een blik kunnen werpen op het bord waar per medewerker bijgehouden word hoeveel kilo hij of zij plukte.

Het bord wordt, zo vertelt Arno, in de praktijk niet gebruikt als scorebord. ,,Bij het inwerken van nieuwe medewerkers kan het handig zijn om te kijken of ze mee kunnen komen”, zegt hij. ,,We gaan er vanuit dat iemand na een tijdje altijd een bepaald minimum moet kunnen halen. Daarboven heb je altijd onderlinge verschillen. De een is nou eenmaal sneller dan de ander. En dat is prima.”

Quote Uit alleen maar hele dagen op kantoor zitten zou ik te weinig voldoening halen Sandra Loos Toen Sandra het bedrijf binnenkwam, had ze nauwelijks verstand van de teelt. Ze studeerde heao bedrijfseconomie. Tegenwoordig houdt ze zich bezig met de administratie en personeelszaken. ,,Maar ik doe er daarnaast wel van alles bij”, vertelt ze. ,,Uit alleen maar hele dagen op kantoor zitten zou ik te weinig voldoening halen.” Buitenshuis is Sandra erg actief in het organiseren en begeleiden van uiteenlopende activiteiten voor de kinderen in het dorp.

Hoewel ze als leek begon, is ze inmiddels een volwaardig sparringpartner voor Arno. ,,Tot op zekere hoogte dan hè”, zegt ze. ,,Arno is degene met het ‘fingerspitzengefühl’.” Misschien zou het zelfs voor iemand mét een agrarische achtergrond soms moeilijk zijn Arno te volgen. Innovatie en het toepassen van de nieuwste technieken is zijn tweede natuur.

Elke twee weken neemt Arno bladmonsters van zijn planten. ,,Die gaan vervolgens naar een lab, en daar kijken ze naar het verschil tussen het oude en het nieuwe blad", vertelt hij. Ter illustratie laat hij labresultaten zien. Voor de leek een weinig zeggende tabel met daarin een dertigtal mineralen en de bijbehorende waarden. Voor Arno waardevolle informatie waarmee hij de voedingstoffen voor de plant heel precies bij kan stellen. ,,Bij te weinig kalium krijg je bijvoorbeeld te zacht fruit. En wanneer er teveel stikstof aanwezig is komt er makkelijk luis in de planten.”

Door zo intensief te meten, snijdt het mes aan twee kanten. Door heel precies mineralen en andere voedingstoffen toe te voegen, voorkomt hij verspilling. Tegelijkertijd zorgt het voor sterkere planten. En sterkere planten zijn weer minder vatbaar voor ziekten en plagen, waardoor er ook weer minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn.

Binnenkort wordt een deel van de kassen voorzien van ledverlichting. Ook hierbij komt veel onderzoek om de hoek kijken. ,,Met ledlicht kun je heel precies het kleurenspectrum bepalen.”

In het tweede gedeelte van de kas, een klein eindje verder dan het gedeelte waar vanochtend geplukt werd, wordt nog volop gewerkt. ,,Door het jaar heen werken we met een vijfenveertig medewerkers”, laat Arno weten. ,,In de zomer gaat dat richting de zeventig.”

Volledig scherm MOERSTRATEN, Jan Stads / Pix4Profs. Rubriek van West-Brabantse bodem Aardbeidenbedrijf Loos op de Luienhoekweg 1 © Pix4Profs / Jan Stads

De werknemers die hier bezig zijn, staan op ijzeren verhoginkjes, die doen denken aan de speelklossen van de kleuterschool. Deze zorgen ervoor dat ook de kleinere medewerksters goed op de plant kunnen kijken. ,,Zij halen nu de aardbeien tussen de planten uit”, vertelt Arno. ,,Daardoor groeien ze beter en hangen ze mooi omlaag, zodat we ze straks makkelijker kunnen plukken.”

Hij wist nog een doosje dat bedoeld is om ongedierte te bestrijden. ,,Daar zit roofmijt in, tegen de spint.” Sluipwespen en gelmuggen maken korte metten met luis. Voor de bestuiving van de bloemetjes, essentieel werk in de kas, worden zowel bijen als hommels ingezet. ,,Dat heeft te maken met het feit dat bijen echte mooiweervliegers zijn. Als de tempratuur wat lager ligt, gaan ze er niet op uit. Op die momenten zijn er altijd nog de hommels.”