Zomerfeest met K3 is de aftrap van het Atik Stadion als nieuwste evenementenlocatie in Roosendaal

Het Stadion Zomerfeest is het eerste festival van Zuidwest Events, een samenwerking tussen het Atik Stadion en organisatiebureau iNQ events uit Bergen op Zoom. Die twee partijen maakten eind vorig jaar al bekend samen te gaan werken en het stadion meer te willen benutten als dé plek voor grote evenementen in de regio.

‘Droomstart’

Pim Felius van Zuidwest Events én commercieel manager van het stadion is in zijn nopjes met deze eerste happening in het voetbalcomplex: ,,We hebben een perfecte aansluiting met het openbaar vervoer en kunnen tot wel tienduizend mensen entertainment bieden. In iNQ events hebben we een professionele en ervaren productiepartner gevonden. En met Julia uit Bergen op Zoom als nieuwste K3’tje, geeft K3 ons een droomstart. ’’