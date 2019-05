Zoektocht van Robert Baumgardner gaat door: wie was de man op de fiets op de dijk?

Net is ok un mèske

10:01 Met hangen en wurgen. Op het nippertje, in extremis, op de valreep. Met de hakken over de sloot. Toen de Elfstedentochtvoorzitter de woorden It giet net aon uitsprak, had ik mijn Friese doorlopers al uit het vet gehaald. Net is hier ok un mèske, maar voor Friezen is het een ontkenning. Net niet dus. Kunnen ze bij de hoofdstedelijke voetbalclub inmiddels van meepraten.