Zoektocht van konijn Tim na 23 jaar in boekvorm verschenen

Praxis-bouw­markt opent deuren in voormalige Formido Oudenbosch

14:44 OUDENBOSCH - Op feestelijke wijze is woensdag in Oudenbosch een nieuwe Praxis-bouwmarkt geopend. De voormalige Formido-winkel aan de Bosschendijk is omgebouwd tot een Praxis. Het is de twintigste Formido in Nederland die tot een Praxis-winkel is omgebouwd.