Zoektocht naar nieuwe Koopjeshal in Roosendaal verloopt moeizaam

ROOSENDAAL - Het valt Stichting De Kringloper niet mee een nieuwe locatie voor de Koopjeshal te vinden in Roosendaal. Grootste struikelblok lijken de financiën, zegt directeur Pascal de Klerk. ,,Dat is ook logisch. De Koopjeshal heeft relatief veel ruimte nodig, maar daar staat een lage omzet tegenover.''

Toch blijft De Kringloper volgens De Klerk stug doorzoeken. ,,Want we hebben geen haast. Het zit nu even niet mee, maar ons doel blijft een nieuwe, volwaardige Koopjeshal te openen in Roosendaal. Dat vinden we belangrijk, omdat we zagen dat de Koopjeshal ook een sociale functie vervulde.''

Sluiting

De Koopjeshal aan de Westelijke Havendijk sloot eind april van dit jaar na acht jaar de deuren. De stichting besloot het pand te verlaten vanwege de slechte staat van het gebouw en overlast door hangjongeren. In die winkel werden spullen aangeboden die bij de bestaande Kringloop-winkels niet verkocht werden.

In de Koopjeshal werden spullen tegen bodemprijzen verkocht. Wat daar niet verkocht werd, werd gedemonteerd en afgevoerd naar de milieustraat. Inmiddels zit er een soortgelijke onderneming in dat pand. Buurman Cees van den Enden trok er met zijn Koopjesknaller in.

De Koopjeshal trok veel bezoekers. Veel klanten gaven aan zelfs een paar keer per week naar de winkel te komen. Om door het verse aanbod te snuffelen en de pareltjes er uit te vissen, maar ook voor een praatje. De Klerk: ,,Voor veel bezoekers was de Koopjeshal ook een uitje, een manier om onder de mensen te komen. We willen dat proberen terug te krijgen.''

Aldi

Aanvankelijk had De Klerk goede hoop over te kunnen stappen naar het leegstaande pand aan de Philipslaan waar voorheen de Aldi zat. De Klerk: ,,Maar dat gaat niet door, omdat daar woningen moeten komen.'' Dat bevestigt eigenaar Alwel. Manager Marc van der Steen: ,,Maar niet door ons. Wij willen die grond verkopen aan een ontwikkelaar. Na de zomer gaan we dat opstarten.''