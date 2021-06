Zoektocht naar extra truckparking in Roosendaal gaat door: ‘Plannen in Bergen op Zoom en Moerdijk lossen ons probleem niet op’

Zegt Kees Kools, voorzitter van de SOFR. Die club maakt zich al jaren hard voor de komst van zo’n tweede, bewaakte vrachtwagenparkeerplaats, naast de bestaande aan de Aanwas (80 parkeerplaatsen) op Borchwerf. Kools: ,,We zijn druk op zoek naar geschikte locaties, want dit is absoluut nodig. Er worden nog steeds logistieke centra in Roosendaal bijgebouwd, dus er komen op termijn alleen maar meer vrachtwagens naar Roosendaal.’’ En die parkeren nu al bij gebrek aan voldoende parkeerplaatsen in de berm op die industriegebieden, met overlast tot gevolg.