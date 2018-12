Zoektocht naar ‘Beste idee van Groenhuysen’ gaat op herhaling in Roosendaal

Groenhuysen deed dat vorig jaar voor het eerst. Er werden toen zo’n zestig ideeën aangedragen. Uiteindelijk won het project ‘Moments of life’, waarbij ouderen door middel van Facetime of Skype betrokken kunnen blijven bij bijzondere gebeurtenissen in de familie.

‘Bijzonder’

Marjolein de Jong, voorzitter van de raad van bestuur van Groenhuysen: ,,Bijzonder om te zien wat voor ideeën er bij onze medewerkers boven komen drijven. Die hoeven echt niet allemaal groots en technologisch te zijn. Een van de ideeën dit jaar is bijvoorbeeld om extra band te gebruiken bij het in bed tillen van onze cliënten. Het huidige systeem is niet voor iedereen even fijn, die krijgen bijvoorbeeld last van striemen.’’

Jury