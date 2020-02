Zoek je in Roosendaal een eengezinswoning? Of een appartement?

ROOSENDAAL - ,,Acht van de tien woningen die we nu verhuren gaan naar een- of tweepersoonshuishoudens", zegt Rob van Son, vestigingsmanager Roosendaal van Alwel. De wooncorporatie moet een omslag maken. Nieuwbouw betekende vroeger per definitie het bouwen van eengezinswoningen. Nu niet meer.

Een voorbeeld? Het voormalige kantoorpand Zinc naast het Tongerlohuys aan de Molenstraat. Daar worden elf appartementen in gerealiseerd.

Redelijk stabiel

De totale omvang van de Roosendaalse bevolking is redelijk stabiel. Er overlijden meer mensen dan er geboren worden, maar door de migratie blijft de teller op om en nabij 77.000 staan. ,,Het aantal huishoudens neemt niet af", zegt Van Son. De samenstelling dus wel. ,,We hoeven niet méér woningen te bouwen, maar wel andere.” Het is een van de uitgangspunten in het Jaarplan 2020 van Alwel.

De 9.300 woningen die Alwel beheert en verhuurt zijn voor het leeuwendeel eengezinswoningen. Dat moet anders. ,,Dus niet langer: bouw maar bij of haal maar weg. Nee, wat we hebben moeten we aanpassen.” Daarom worden er in de St. Josephwijk straks meer sociale huurwoningen gesloopt dan er daar terug worden gebouwd. ,,Er komen ook appartementencomplexen voor terug", zegt Van Son.

Statushouders

In het Jaarplan staat ook dat Roosendaals grootste verhuurder in het eerste half jaar van 2020 48 statushouders moet huisvesten. Per jaar komen er achthonderd woningen van Alwel vrij. Een deel daarvan gaat naar statushouders. Of er dit half jaar ook 48 komen is maar zeer de vraag. Van Son: ,,Het probleem is dat het COA de vluchtelingen plaatst, maar geen zicht heeft op waar woningen beschikbaar zijn.” Dus komen er vaak minder statushouders, dan waar rekening mee is gehouden.

Zonnepanelen

Daarnaast heeft de HuurdersAdviesRaad (HAR) het initiatief genomen om aan driehonderd huurders zonnepanelen aan te bieden. Die worden betaald uit de 12 miljoen euro die bij de fusie in 2018, toen Allee Wonen en de Woningstichting Etten-Leur samengingen, ‘overbleven’. Die 12 miljoen is gelijkelijk verdeeld over Roosendaal, Etten-Leur en Breda. Van Son zegt hierover: ,,Per jaar wil de HAR driehonderd huurders zes zonnepanelen aanbieden. Daardoor vermindert de CO2-uitstoot en dalen de energielasten.”

