Zo ziet de tijdelijke huisvesting van het Norbertus Gertrudis lyceum eruit

De school maakt gebruik van de tijdelijke huisvesting in afwachting van de nieuwbouw in 2022. Het begin van dit schooljaar hadden bijna driehonderd leerlingen nog lessen in de bioscoop gevolgd, omdat de tijdelijke huisvesting nog niet klaar was. De school maakte gebruik van drie bioscoopzalen en foyer.

,,De nieuwe huisvesting is de eerste fase van de nieuwbouw. We presenteren gelijk het zogenaamde vlekkenplan, waar de wensen voor de nieuwbouw in zijn opgenomen. Het plan is een schematische weergave van de gewenste indeling van het nieuwe gebouw. Het is de bedoeling dat de toekomstige architect het plan gebruikt bij het ontwerp voor de nieuwe school. In januari zal de Europese aanbesteding voor architecten worden gedaan,” vertelt Céline Wijnen-Gijswijt, afdelingscoordinator van vwo 5 en 6 en voorzitter van de bouwcommissie.