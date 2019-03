Zo ziet de seksbioscoop in Roosendaal eruit

Bij een seksbioscoop denk je al snel aan twee naakte vrouwen bij de ingang, vulgaire plaatjes in de etalage, rode lampen die de gevel verlichten en een beveiliger voor de deur. Maar niets is minder waar in de Brugstraat in Roosendaal. Je loopt seksbioscoop GeWoon in Roosendaal zo voorbij. De oranje met witte gevel verraadt niets. En dat is precies waar eigenaar Van der Berg naar streeft. Hij wil dat de normale mens naar zijn zaak komt. Zijn motto? Be nice or go away.