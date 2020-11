Zo wordt 11-11 in Tullepetaonestad gevierd: hang de vlag maar uit

Operatie uitgesteld? Laat het ons weten

18:30 Stond u op het punt een belangrijke operatie of behandeling te ondergaan en is die vanwege corona uitgesteld? Of misschien kon uw behandeling tijdens de eerste coronagolf ook al niet doorgaan en heeft u nu opnieuw te horen gekregen dat u (nog langer) moet wachten. BN DeStem is op zoek naar mensen die slachtoffer zijn van het afschalen van de gewone zorg in ziekenhuizen. Heeft u daar ervaring mee en wilt u die met ons delen? Stuur dan een mail naar peter.ullenbroeck@persgroep.net.