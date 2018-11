Zo werd carnaval dit weekend ingeluid in de plaatsen rondom Roosendaal

In Rucphen zitten de Kraaien met een groot probleem, er blijkt nog geen opvolger te zijn voor prins Teun 1. Verder is daar de hele carnavalsgroep compleet.



Prins Hendrik 1 in St. Willebrord completeerde zijn kopgroep met Martijn Janssen, die de politierol gaat vervullen.



In Bosschenhoofd werd bij het Narnaval in zaal Stroop een nieuwe nar gekozen, in de persoon van Johan van der Hoofd. Hij volgt als nar Johanneke na vijftien jaar Michaël Koevoets op.



Ook in Hoeven werd in zaal 't Tapperijke Jan Willem Breugelmans als nar Sjanneke voorgesteld. Nieuwe grootste boer is hier Boer Waldy (Ewald Koning). Het liedjesfestival werd gewonnen door Tofkapellûke.



In Stampersgat waar het carnaval zesenzestig jaar bestaat werd in zaal Geerts gefeest. Hier wonnen The Artists met het lied Meekrapdurpgevoelde de liedjeswedstrijd.



In Oud Gastel kwamen maar liefst 1600 bezoekers naar het wintercarnaval in het Veerhuis. In zaal het Hart van Gastel had Maximaol 11+ met Ut Lôôpt Op Rollekes het winnende lied. Het wikkelspel werd gewonnen door KV Juliana.