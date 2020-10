‘Zo vroeg boodschappen? Ik heb eerst een uur nodig voor mijn steunkousen’

Heerle is Roosendaal niet. En de Super De Buurt aan de Herelsestraat is niet te vergelijken met de Jumbo Foodmarkt in Breda. Toch geldt ook bij Super De Buurt het dringende advies mondkapjes te dragen. Maar hoe organiseer je dat in een winkel die op vrijwilligers draait?

,,Dat is lastig bij ons", zegt Jan Doggen van de supermarkt die officieel de Coöperatieve Dorpssuper Heerle UA heet. ,,We hebben vorige week het dringende advies gehad om medewerkers zo veel mogelijk een mondkapje te laten dragen. Dat is ook ons beleid.”

Winkelwagentje

Quote Er zijn er echt bij die dat geen uur volhouden, met een mondkapje op. Jan Doggen, Super De Buurt, Heerle Het probleem is dat de super aan de Herelsestraat met vrijwilligers werkt die bijna allemaal boven de 65 zijn. ,,Er zijn er echt bij die dat geen uur volhouden, met een mondkapje op. We verplichten de bezoekers weer wel een winkelwagentje te gebruiken. De mandjes hebben we achter in de winkel gezet.”



Ook wordt grootgrutters geadviseerd een speciaal uurtje in te richten voor de oudere cliënteel. Ook hier kent Heerle zijn beperkingen. Jan Doggen: ,,Omdat wij een kleinere supermarkt zijn hoeven we het niet te doen. Bovendien, de ouderen zijn onze doelgroep. Als zij allemaal in een speciaal ouderenuurtje zouden moeten komen, zou de winkel de rest van de dag leeg blijven.”

Niet extra vroeg

Afwijkend van de regel doet ook Jumbo Broos. Niet in alle vroegte om 7 uur gaat de supermarkt in Oud Gastel al open voor senioren, maar op twee momenten op de dag krijgen 'de kwetsbare doelgroepen’ de kans rustig boodschappen te doen. ,,Beetje eigenwijs zijn we wel‘’, zegt Diana Broos, ,,Maar onze inschatting was dat onze oudere klanten niet extra vroeg opstaan om de drukte vóór te blijven.‘’

De Gastelse super heeft de uurtjes van 9 tot 10 en van 14 tot 15 uur dagelijks ingebouwd. Broos: ,,Door het goed aan te kondigen hopen we dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en respect voor elkaar kan opbrengen. Maar eerlijk is braaf: als er op die ouderenuurtjes een enkele jongere binnenloopt, hou ik ze niet tegen. Klanten aan de deur weigeren doen we niet aan.‘’

Ook in het dragen van mondkapjes is Jumbo Broos flexibel. ,,Zolang daar geen verplichting op rust, laten we klanten én personeel daar vrij in. Het schoonmaken van de winkelwagentjes hebben we hervat. De reacties zijn overwegend positief.‘’

Quote Onze inschat­ting was dat onze oudere klanten niet extra vroeg opstaan om de drukte vóór te blijven Diana Broos, Jumbo Broos in Oud Gastel

Hard hoofd

Bij Coop Sprundel moet de kassamedewerker (mét mondkapje) bekennen dat de eerste twee ochtenden nauwelijks klandizie opleverden. Coop heeft haar winkels een uur eerder open, vanaf 7 uur. ,,Misschien dat over een week de oudere klanten wat vroeger naar de winkel komen, maar ik heb er een hard hoofd in.‘’

Het loopt al tegen elven als Toke van Oorschot (78) met haar rollator de schuifdeuren van de supermarkt aan de St. Janstraat opent. ,,Zo vroeg al boodschappen doen?‘’ pareert ze de vraag, ,,Man, ik heb eerst een uur nodig om uit bed te komen en mijn steunkousen aan te trekken.‘’