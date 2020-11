Zo viert Halderberge toch 11-11: online, online, online

OUDENBOSCH - Zelfs in deze moeilijke tijd, zijn de vijf Halderbergse carnavalsstichtingen er toch in geslaagd om de viering van elf-elf op een of andere manier mogelijk te maken.

Uiteraard op een totaal andere wijze dan voorheen. Al dan niet in combinatie met een liedjesfestival, wordt het uiteraard een digitaal gebeuren. Hierin staan de begrippen thuis, beleving en social media centraal.

Digitale versie

Hans Hagens van de Smoorfrêters uit Bosschenhoofd: ,,In eerste instantie doen wij niets aan gebruikelijke activiteiten met de 11-11 viering. Wij zijn er wel mee bezig om een digitale versie neer te zetten via sociale media. Die is woensdag al vanaf 11.11 uur te zien.”

Stefan Koeken van de Vastelaovedzotte Oud Gastel meldt dat er deze keer geen liedjesfestival komt. ,,We zullen via sociale media de prins en nar presenteren. Daarnaast maken we nog andere aspecten bekend. Ook vertellen we wat we willen doen in aanloop naar en tijdens carnaval.” Dit alles gebeurt via microsoft Teams vanaf waarschijnlijk 20.00 uur.

Vergaderen

De SOK in Oudenbosch laat zaterdagavond vanaf 20.11 uur via onder meer YouTube een opname zien van de opening van carnaval op het Puitenplein en het liedjesfestival. Bij de Meekrap in Stampersgat is er komende woensdag een jaarvergadering. Jeroen Heijnen: ,,We gaan dan bespreken wat er nog mogelijk is om ons dorp op het gebied van carnaval te kunnen bieden. We weten nu nog niet hoe en wat. Maar dat hopen we dus met het overleg op 11-11 helder te krijgen.”

Afgelopen zaterdag was er al wel een flyeractie. In plaats van de gebruikelijke erwtensoep kregen de mensen een zakje instant soep, à la cup a soup. ,,De bedoeling is dat mensen een leuke foto op onze Facebook-pagina zetten van het nuttigen van de soep. De Dansmariekes kiezen de leukste die een mooie prijs verdient. Ook is er een loterij en een sponsoractie.”

Tenslotte de Peejenzaaiers in Hoeven organiseren komende zaterdag een live Facebook evenement waar op ludieke wijze de hele groep van De Peejenzaaiers bij elkaar komt. Prins Tommes (Tom van den Hout): ,,We gaan dan een paar uur lang het geluid van Hoeven verspreiden. Er is een ludieke prijsvraag en er wordt een nieuw raadslid onthuld.” Het begint om 19.30 uur.