Zo viert de burgemeester van Roosendaal zijn eerste carnaval

Jeugd voert de polonaise aan in Meekrap­durp: ‘Ze leren die grote mensen hoe ze moeten carnaval­len’

19:58 STAMPERSGAT - Waar het in sommige kernen achter de bloemetjesgordijnen speuren is naar jonge aanwas, gaat de nieuwste generatie leutneuzen in Meekrapdurp voorop in het feestgedruis. Op de kindermiddag legden ze nog maar eens uit aan de volwassenen hoe dat nou moet; carnavallen.