Zo vieren Roosendaal, Rucphen en Halderberge Koningsdag

Minderjari­ge jongen in gezicht gestoken in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Een opstootje veranderde maandag rond 14.30 uur in een steekpartij in de Professor Mulderslaan in Oudenbosch. Hierbij werd een minderjarig slachtoffer in zijn gezicht gestoken. Een 32-jarige verdachte is aangehouden.

19 april