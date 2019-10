Zo vierde de regio Roosendaal 75 jaar bevrijding

In beeldDe bevrijding werd dit weekend gevierd in de regio Roosendaal. Zo vierden mensen feest tijdens Tapage, konden bezoekers het leven in de oorlog ervaren tijdens Re-enactment, droegen lopers het bevrijdingsvuur binnen in Nispen, werd in Oudenbosch een bevrijdingsconcert gehouden en werd in Zegge het bevrijdingsmonument onthuld.

Een groots onthaal voor de veertig wandelaars uit Nispen die zaterdagmiddag na een paar dagen wandelen vanuit het Franse Arromanches hun eigen dorp weer binnenliepen. Niet met lege handen, want de club was naar het Franse kustplaatsje afgereisd om daar het bevrijdingsvuur op te halen.

Arromanches was in 1944 de landingsplaats van de Canadese Polar Bear-divisie, de bevrijders van Nispen. De lopers liepen met het vuur dezelfde route naar Nispen als die divisie destijds. De Nispenaren vertrokken afgelopen woensdag naar Frankrijk. De dag daarop kreeg de club het vuur uitgereikt door de burgemeester van Arromanches. Vervolgens is er in estafette naar Nispen gelopen. Terug in hun eigen dorp werden de lopers opgewacht door familie, vrienden en andere Nispenaren. Onder begeleiding van militaire voertuigen en muziek werd er nog een ereronde door het dorp gelopen.

In de tuin van het Tongerlohuys in Roosendaal vond zaterdagmiddag re-enactment plaats. Bezoekers leerden er van Duitse en Engelse korporaals, officieren en soldaten hoe de oorlog er in die tijd heeft uitgezien.

Roosendaalers vierden de vrijheid dit weekend onder meer met een speciale editie van Tapage, het muziekevenement waarbij in verschillende kroegen en cafés live muziek wordt gespeeld door muzikanten en dj’s. Deze editie werd geopend door burgemeester Han van Midden. Vervolgens waaierden de Roosendalers uit naar Jaxx, De 3 Weesgegroetjes, Moriaan, Brasserie 2Eat, De Sinjoor, Time-Out, Fratino, Dakotaz, ’t Wapen van Roosendaal, Bonnefooi, De Raatskelder, Bij moeders, Chagall, Ergens Anders of De Sjoes. In een volle Morriaan speelde onder andere de band Copycat.

Te midden van uitvergrote bidprentjes van omgekomen familieleden hebben Sprundelaars zaterdagmiddag hun oorlogsslachtoffers herdacht. Dat gebeurde tijdens een dienst in de St. Janskapel, waarbij ook aandacht werd besteed aan de bevrijding van het dorp (29 oktober 1944). De aanwezigen hadden hiervoor een speciale uitnodiging ontvangen. Het was een van de vele activiteiten in het dorp. Vanaf dinsdag gaat overal de vlag uit, tot en met zondag 3 november als een bevrijdingsoptocht door het dorp trekt.

Op het pleintje aan de Onze Lieve Vrouwenstraat waren veel belangstellenden aanwezig voor de onthulling van het bevrijdingsmonument. Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr onthulde het monument, waarna er bloemen gelegd werden. De donkere dekstenen op het zuiltje staan voor de band met vorstenhuis, bedevaart, gevallenen en bevrijding. Initiatiefnemers Piet van de Oever en Jan Vergouwen hopen dat de bevolking goed gebruik gaat maken van het nieuwe monument.

De basiliek in Oudenbosch was uitstekend gevuld met zeshonderd belangstellenden voor het bevrijdingsconcert. Ook het gemeentebestuur van Halderberge woonde de uitvoering bij. De Oudenbossche Harmonie had er samen met het Stampersgatse koor Vox Populi alle eer in gelegd om de 75-jarige bevrijding op muzikale wijze te laten herbeleven.