Zo staan Roosendaal en alle dorpen stil bij 75 jaar bevrijding

ROOSENDAAL - Heel West-Brabant staat dit weekend en volgende week stil bij het feit dat het 75 jaar geleden is dat de regio is bevrijd. Een overzicht van wat er de komende dagen in welke plaats allemaal te doen is.

Roosendaal

Roosendaal staat dit weekend in het teken van ‘De bevrijding van Roosendaal', een re-enactment. Daarbij wordt in de tuin en het voorterrein van het Tongerlohuys uitgebeeld hoe het dagelijks leven van zowel de geallieerden als de bezetters er in tijd zoal uitzag.

Dat gebeurt op vrijdag van 20.00 uur tot middernacht en op zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. De soldaten geven zowel op zaterdag als op zondag van 13.30 uur tot 14.00 uur en van 16.00 uur tot 16.30 uur uitleg over hun wapens en kostuums op het museumplein.

Op zaterdag wordt er een speciale editie gehouden van Tapage, waarbij in verschillende kroegen en restaurants live-muziek te horen is. Burgemeester Han van Midden trapt dat om 19.30 uur af op het Tongerloplein. Op zondag geeft het Euregio Kamerorkest vanaf 15.00 uur een concert in De Kring.

De officiële herdenking is op woensdag 30 oktober. Op die dag is er van 9.30 uur tot 10.30 uur een aparte voorstelling voor scholen in De Kring. Om 13.30 uur begint de officiële herdenking op het Kadeplein met kransleggingen en muziek. 's Avonds is er vanaf 19.30 uur een aparte avond in Parottia met lezingen en muziek.

Nispen

Nispen viert de vrijheid op zaterdag 26 oktober. Om 13.30 uur wordt er bij de Vredeskapel een plaquette onthuld. om 14.30 uur worden de lopers vanuit Arromanches verwelkomd. Aansluitend is er om 15.15 uur een bijeenkomst in de kerk met toespraken. Aansluitend is er een informele bijeenkomst in Zaal Verhoeven.

Wouw

In Wouw wordt de bevrijding zondag gevierd met een speciale eucharistieviering, die begint om 11.00 uur in de Lambertuskerk. De officiële herdenking is op maandag 28 oktober. Vanaf 13.30 uur vertrekt er een optocht vanaf basisschool De Stappen naar het monument in de 28 Oktoberstraat. Daar vindt om 14.00 uur een herdenking plaats met muziek, toespraken en kransleggingen.

Wouwse Plantage

Wouwse Plantage herdenkt op vrijdag 25 oktober. Vanaf 19.00 uur wordt er een monument onthuld bij het fietspad langs de Zoom. Daar wordten ook kransen gelegd, leerlingen van de basisschool ontsteken 75 kaarsjes. . Aansluitend geeft militair historicus Johan van Doorn een lezing, muziek is er van La Lisière.

Heerle

Heerle herdenkt op dinsdag 29 oktober met een ceremonie in de kerk vanaf 18.45 uur. Daarna wordt er nog een wandeling door het dorp gemaakt met uitleg over de gebeurtenissen tijdens te bevrijding. Aansluitend brengt het koor Vivace nog een nummer ten gehore.

Moerstraten