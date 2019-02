Zo snel gaat het bij tennisvereniging Rico in Rucphen

Oud Gastelse triatlonor­ga­ni­sa­tie slaat vleugels uit met Drielanden­cup

10:00 OUD GASTEL - Evenementenorganisatie 't Veerke gaat in haar zevende lustrumjaar samenwerken met soortgelijke organisaties in Duitsland en België. Het eerste resultaat daarvan is de Triathlon Nations Cup. Het betreft drie sportdagen met triathlons in achtereenvolgens Bonn, Oud Gastel en Aarschot.