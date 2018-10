Zo smokkel je drank mee: festivalfun voor (bijna) nop

Logeertas

Met een hoop creativiteit en een beetje hulp van het internet krijgen we een briljante ingeving: een logeertasje. Alle benodigdheden voor een nachtje buitenshuis slapen stoppen we in een tas: lenzenvloeistof, Listerine, een tandenborstel en om het extra realistisch te maken een schone onderbroek. De flessen van de lenzenvloeistof en mondwater gooien we leeg in de gootsteen en vullen we met een blauw mixdrankje. Op AliExpress bestellen we twee enorme armbanden die we vullen met rode wijn. Heel veel kan er niet in, de fles zit nog voor driekwart vol als we beide armbanden gevuld hebben. We nemen nog een miniatuurlikeur mee die we in onze broeksband stoppen. Het lijkt net of er een telefoon in onze broekzak zit. Als we naar het festival rijden, beginnen de zenuwen te komen: wat als we gesnapt worden?