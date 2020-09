Zo schildert Jos (55) uit Roosendaal de mooiste plekjes van zijn stad: ‘Ik ga pas naar huis als ik tevreden ben’

Op zijn stadsfiets met rode fietstassen crosst hij minimaal één dag in de week door de stad, op zoek naar de allermooiste stukjes Roosendaal om in olieverf vast te leggen. Heeft hij die gevonden, dan zet hij z'n ezel neer en begint te schilderen, een uur of drie. ,,Of tot het af is. Ik ga pas naar huis als ik tevreden ben.”



En ja, dat valt op, merkt hij zelf ook. ,,Mensen komen kijken en maken een praatje. Laatst was ik ergens aan het schilderen en wilde er iemand weten wat ik dan allemaal aan het doen was. Hij was op weg naar de bakker, zei hij. Had ‘ie op de terugweg een frikandelbroodje voor me meegenomen.”