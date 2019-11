‘Zo’n leuke en liever burgemeester krijgt Halderberge nooit meer’

Politieke reacties op het terugtreden van de 55-jarige raadsvoorzitter zijn er nauwelijks. Fractievoorzitters Gerard Huijpen (VVD), Carel Roovers (WOS), Frits Harteveld (PH), Gert Logt (VDG) en raadslid Frank Rockx (namens het CDA in de vertrouwenscommissie) zwijgen in alle talen. Zij verwijzen allemaal naar Jurgen Pertijs (LH), voorzitter van de vertrouwenscommissie. Hij stuurde namens alle partijen woensdagavond al een schriftelijke verklaring door. Even later volgde exact dezelfde begripvolle uitleg van het college. ,,We respecteren haar besluit en hebben waardering voor de wijze waarop zij zich drie jaar lang als burgemeester heeft ingezet voor de inwoners, bedrijven en instanties van Halderberge.‘’

Prettige vrouw

Frits Harteveld wil ook geen herinneringen ophalen over zijn tijd als wethouder in het college met Jobke Vonk-Vedder aan het hoofd. ,,Jurgen Pertijs is onze spreekbuis in deze kwestie.‘’ Gewezen wethouder Jan Paantjens doet dat wel. ,,Spijtig dat ze vertrekt. Een hele prettige vrouw om mee samen te werken. De werkdruk waar ze klaarblijkelijk nu tegen aanhikt, heb ik in de beginperiode bij haar niet gemerkt. Of dat nu komt doordat het college uit één wethouder minder bestaat? Geen idee.‘’

Paantjens snapt dat de summiere verklaring bij de inwoners van Halderberge mogelijk vragen oproept. ,,Als gezondheid op het spel staat en je legt onmiddellijk het werk stil, dan ga je uit van het ergste. Ik hoop voor haar dat het niet zo is.‘’

Wethouder Thomas Melisse wil dat laatste wel ontzenuwen. ,,Het is een weloverwogen keuze. Ik spreek niet namens haar, maar het is gelukkig geen levensbedreigende situatie waarin Jobke is geraakt.‘’

Rare dag

De ‘day after’ is volgens de loco-burgemeester een ‘rare dag'. ,,Ook voor mij kwam het onverwachts. Het personeel is via de gemeentesecretaris geïnformeerd. Als college hebben we woensdagochtend bij elkaar gezeten om de reeds uitgezette taken van de burgemeester te verdelen. Vrijdag krijgen we negentig echtparen over de vloer, die afgelopen jaar vijftig jaar getrouwd waren. En volgende week is er een honderdjarige‘’, aldus Melisse, die daarin de burgemeester moet prijzen. ,,In de representatie van onze gemeente was ze erg goed.‘’

Over de opvolging gaat het college niet. Melisse: ,,We wachten de ontwikkelingen af. Ik ga ervan uit dat binnen enkele weken een waarnemend burgemeester wordt gepresenteerd, zodat de vertrouwenscommissie kan toewerken naar een sollicitatieprocedure voor een opvolger van Jobke Vonk, die voor zeker zes jaar leiding gaat geven aan onze gemeente.‘’

Jobke Vonk kreeg op haar Facebook-bericht tal van reacties. Vrijwel iedereen toont begrip voor ‘het moedige besluit’ en wenst haar veel sterkte toe. De loftuitingen zijn niet van de lucht. Van ‘warm mensenmens’ tot ‘lieve burgervrouw’.

Traditie

Oudenbosschenaar Jan Bedaf laat weten dat ze niet op voorhand ook haar functie als voorzitter van de Stichting Behoud Basiliek moet inleveren. ,,Gezondheid en gezin prioriteit geven siert een mens. Maar wat jammer dat we haar moeten zien gaan als burgemeester. Het is een traditie sinds 1954 dat de burgemeester tevens voorzitter van de Stichting Behoud Basiliek is. In de praktijk zal ze dus vervangen worden, maar het hoeft niet per se.‘’