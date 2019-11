Zo'n 400 bomen in Zundert sneuvelen vanwege werk aan N638

RUCPHEN/ZUNDERT - De provincie wil zo’n vierhonderd bomen kappen langs de Rucphenseweg, de N638. Daarvoor is een kapvergunning aangevraagd bij de gemeenten Rucphen en Zundert. ,,In onze gemeente gaat het om 39 eiken”, meldt de Rucphense voorlichter Lisette Timmerman.

Hoewel tegen de aanvraag nog bezwaren kunnen worden gemaakt, gaat de provincie ervan uit dat de kap aan het einde van de winter kan beginnen. Voor het broedseizoen van vogels. Over het groot onderhoud en over de bomenkap, is begin 2020 nog een bewonersbijeenkomst, meldt de provincie.

Al heel lang is de provincie van plan om de Rucphenseweg tussen Zundert en Rucphen aan te pakken. Dit onder meer, omdat de N638 hoog prijkt in lijstjes van meest verkeersonveilige wegen. Nu de route toe is aan groot onderhoud en aanpassingen, wil de provincie dat werk onmiddellijk aangrijpen om de weg veiliger te maken. Voor Rucphen valt deze klus samen met de aanleg van de zuidtak van de gemeentelijke randweg.

Breder

Een klein jaar geleden werd al aangekondigd dat er flink wat bomen gaan sneuvelen. De bomen staan nu dicht langs de N638. Die weg is op dit moment 5,50 meter breed. De provincie wil op delen waar straks 80 kilometer per uur mag worden gereden, de weg verbreden tot 6,85 meter. Daar waar een maximum snelheid gaat gelden van 60 kilometer per uur, wordt de N638 6,00 meter breed.

Er komen een paar geleidingswanden. ,,Op die plaatsen hebben we in totaal honderd bomen kunnen sparen”, aldus een woordvoerder van de provincie. ,,Toch is noodzakelijk om vierhonderd bomen te kappen.” Ter compensatie worden op het landgoed De Moeren, in het Zundertse buitengebied, in totaal 341 nieuwe bomen geplant.