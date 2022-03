Zo moet de Wouwse Molensingel veiliger worden

Molensin­gel wordt zo goed als zeker 30 kilometer-weg: ‘Er wordt nu dagelijks getraind voor de GP Wouw’

WOUW - Het moet raar lopen, wil de Roosendaalse politiek de snelheid op de Wouwse Molensingel volgende week niet terugschroeven naar maximaal 30 kilometer per uur. Het voorstel van Eric de Regt (VLP) daartoe lijkt meer dan genoeg steun te gaan krijgen. Evenals het plan om van Robert Breedveld (CDA) om te onderzoeken of er niet bij alle basisscholen - voor zover dat nog niet is - een 30-kilometerzone ingevoerd kan worden.

25 juni