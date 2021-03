Zo maken we al een jaar vanuit huis de BN DeStem voor u

Achter de schermenEen krant maken zonder fysiek samen te komen? Voor de pandemie konden we ons dat niet voorstellen. Inmiddels wordt BN DeStem al een jaar gemaakt door mensen die, op de drukkerijmedewerkers na, thuiswerken in hun eigen thuiskantoortje. Of gewoon aan de keukentafel. Hoe gaat dat, en waar lopen de medewerkers van de krant tegenaan?

Volledig scherm Jan van de Kasteele op zijn thuiswerkplek. © Pix4Profs/Tonny Presser

Jan van de Kasteele, verslaggever Bergen op Zoom

Van het feit dat de krant nu vanuit huis gemaakt wordt, merkt de lezer niks. ,,Het gaat, maar ik mis het om met collega’s te sparren of te praten over een vakantie. Dat soort prietpraat. We appen en bellen dus het contact is er, maar het is niet echt. Het is niet zoals we gewend zijn een krant te maken. Het voelt niet meer per se alsof we hem samen maken.”



Ook de interviews gaan bij veel verslaggevers telefonisch. ,,Als ik echt met een interviewkandidaat wil praten, ga ik er naartoe. Op gepaste afstand natuurlijk.”

Volledig scherm John Pellis (56) uit Etten-Leur werkt in de DPG-Drukkerij waar onder meer BN DeStem wordt gedrukt. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

John Pellis, drukkerijmedewerker

Als operator doet John Pellis alles dat te maken heeft met het drukken van de krant. Als een van de weinige betrokkenen bij de krant moet hij wel elke dag naar zijn werk. ,,Van origine ben ik drukker. Ik doe van alles; het drukken zelf, rollen toevoegen, dingen in het papiermagazijn. De krant thuis drukken, gaat natuurlijk niet”, zegt hij lachend.

,,Ik moet gewoon naar mijn werk. Daar kom ik veel met collega’s in contact. We houden zo goed mogelijk afstand, al is dat weleens lastig als er iets met een machine aan de hand is en we er samen naar moeten kijken. Vaak doen we mondkapjes op en verder moeten we elkaar erop vertrouwen geen corona te hebben.’’

,,Tot nu toe gaat het goed. Aan de ene kant ben ik blij dat ik naar mijn werk mag, want mijn vrouw en ik zien weinig mensen. Ze heeft COPD, dus we zijn extra voorzichtig. Een half jaar geleden ben ik opa geworden, dat is een opsteker in deze coronatijd”, vertelt hij trots.

Volledig scherm Een jaar thuis werken voor de krant: Susanne den Boer voor haar huis dat wordt verbouwd. © Pix4Profs-Ron Magielse

Susanne den Boer, verslaggever

Quote Ik doe zo min mogelijk online, elkaar in het echt zien is fijner. Dan krijg je ook de beste verhalen Susanne den Boer, verslaggever BN DeStem Thuiswerken terwijl ze middenin een verbouwing zit én ze twee jonge kinderen heeft. Voor verslaggever Susanne den Boer valt het soms niet mee. ,,Ik zit aan de eettafel, ik voel aan mijn lijf dat het slecht is voor mijn houding. We hebben door de verbouwing, die dankzij corona langer duurt, beperkte ruimte. Als ik over mijn computerscherm heen kijk, zie ik de wasmachine en de afwas op het aanrecht. Buiten mijn werk zie ik dus de hele tijd nóg meer werk om me heen”, vertelt ze.



Daarom gaat ze nog zoveel mogelijk op pad om verslag te doen over onderwijs en de dorpen rondom Breda. ,,Ik doe zo min mogelijk online, elkaar in het echt zien is fijner. Dan krijg je ook de beste verhalen.’’



,,Ik mis ook het contact met collega’s. We zien elkaar wel, maar op een scherm. Sparren over onderwerpen gebeurt nu veel minder, je moet het allemaal zelf bedenken. Ik vind het bewonderenswaardig dat we de krant nog steeds uitbrengen, al is het elke dag een strijd hem vol te krijgen en niet continu over corona te schrijven.”

Volledig scherm Ronnie Vermonden moet het thuiswerken combineren met twee jonge kinderen. © Pix4Profs-Ron Magielse

Ronnie Vermonden, chef nieuws

Als chef nieuws gaat Ronnie Vermonden over algemene verhalen die alle edities van de krant halen. ,,Daarvoor heb ik dagelijks veel videovergaderingen, waarvan die met de verslaggevers het belangrijkste is. Wat gaan we vandaag doen, wat doen we met bepaalde onderwerpen? Inmiddels zijn we gewend aan het online vergaderen.”

Vermonden heeft twee jonge kinderen, wat het thuiswerken wat ingewikkelder maakte toen de scholen en kinderdagverblijven gesloten waren. ,,Mijn vriendin en ik maakten schema’s. Dat was multitasken, daar zijn wij mannen slecht in”, zegt hij lachend. ,,Het voordeel aan het thuiswerken is dat ik de kinderen vaker naar en van school en de kinderopvang breng.”

Toch mist hij het werken op kantoor. ,,Lekker ouwehoeren met collega’s. Vakmatig mis ik de gesprekken die je op ideeën brengen. Als je in de journalistiek werkt, heb je de afwijking om uit ieder gesprek een onderwerp te halen. Of dat nu met de buurman is, met je tante of met de schooldirecteur. Met collega’s werkt dat onderling ook zo.”

Volledig scherm Eindredacteur Irmgard Breugelmans op haar thuiswerkplek. © Pix4Profs/Joyce van Belkom

Irmgard Breugelmans, eindredacteur

Haar werk als eindredacteur is wel lastiger nu ze thuiswerkt. ,,Op kantoor krijgen we altijd een geprinte versie onder ogen, dat is nu niet zo. Ik heb het idee dat er daardoor meer fouten in de krant staan.”



Haar bibliotheekkamer toverde ze om tot kantoor. ,,Met een oud bureau dat nog van het Brabants Nieuwsblad is geweest, een echt krantenbureau dus. Daar staat mijn laptop met twee schermen. WhatsApp staat de hele dag openen om met collega’s te communiceren. Mensen geven je energie, een computer niet. Ik mis het contact met collega’s. Bij de krant zijn we eigenlijk een grote familie, dus ik mis mijn collega’s enorm.”

Volledig scherm Hoe wordt de krant deze coronatijd gemaakt? Redacteur internet Iris van den Berg vertelt. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Iris van den Berg, online redacteur

Als online redacteur werkt Iris van den Berg voor BN DeStem, Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad. Ze schrijft over calamiteiten, kiest zelf onderwerpen waar ze graag over schrijft en zorgt voor de indeling van de website van de krant.

De eerste paar maanden moest ze even wennen, nu weet ze niet beter. ,, Het gaat wel, maar ik mis het samen koffie drinken of een stukje wandelen met collega’s. Ik ben van de eettafel naar de logeerkamer verhuisd. Eerst dachten we dat het maar een paar maanden zou duren. Toen dat niet zo bleek, hebben we de logeerkamer ingericht tot kantoor. Ik werd helemaal gek van de troep op tafel.”

De online redacteur heeft wisselende diensten. ,,Bij late diensten ben ik soms tot middernacht bezig. In de auto kon ik dan de dag verwerken. Nu ik dat ritje naar huis niet meer heb, moet ik echt even tv kijken of lezen voordat ik ga slapen. Ik droom ook veel meer over het werk, heb vaker nachtmerries. Dat ik André en Monique bovenaan de site heb gezet terwijl dat helemaal niet de bedoeling is”, vertelt ze lachend.

Volledig scherm Soms is Sandra Busch op kantoor, maar meestal zit ze ook thuis achter de computer. © Pix4Profs-Ron Magielse

Sandra Busch, stafmedewerker

Af en toe gaat Sandra Busch naar kantoor om de post te halen. ,,Als er iemand zit, ben ik altijd blij. Lekker weer even kletsen met een collega. Thuis zit ik de hele dag achter de computer. Ik zit veel alleen, heb geen redactieoverleg zoals veel collega’s dat wel hebben. Gelukkig heb ik mijn hondje.”

Momenteel werkt ze in haar woonkamer. ,,Daar staan twee brede schermen, een laptop en een docking station, de telefoon en alles wat erbij hoort. We zijn nu bezig met een ruimte op zolder maken. We eten op de bank”, zegt ze lachend.



Omdat haar werkcomputer altijd in de buurt staat, kan ze het soms niet laten om buiten kantooruren te werken. ,,En e-mails komen binnen op mijn telefoon. Dan reageer ik er liever meteen op, anders blijf ik eraan denken. Dat vind ik helemaal niet erg.”

Volledig scherm Richard Gesell werkt vanuit huis aan de vormgeving van de krant. © Pix4Profs/PetervanTrijen

Richard Gesell, lay-out

Sinds we moesten gaan thuiswerken, is hij geen dag meer op de redactie geweest. Richard Gesell is degene die de krant opmaakt. ,,De lijntjes zijn kort, we werken samen met eindredacteuren en verslaggevers. Daardoor gaat het prima. We moesten allemaal even wennen, maar de motor loopt nu een stuk soepeler dan in het begin.’’

,,Ik mis mijn collega’s wel, maar verder vind ik het eigenlijk wel prima. Mijn vrouw werkt thuis, dus ik zit niet alleen. Toen mijn vrouw vorig jaar ziek was, was het fijn dat ik ook thuis was.”

In december brak Gesell zijn knieschijf. ,,Ik viel tijdens het wandelen en ben op 29 december aan mijn gebroken knieschijf geopereerd. Ik had het geluk dat ik thuiswerkte, want ik kon tijdens het revalideren gewoon werken. Als ik naar kantoor moest, had dat niet gekund.”

Zich aan zijn werktijden houden, vindt hij wel moeilijk. ,,Ik denk dat ik thuis meer uren maak dan op kantoor. Je hebt de neiging om eerder te beginnen of langer door te gaan.”