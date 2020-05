Zo maakt voortgezet onderwijs regio Roosendaal dinsdag herstart

Charles van Wettum is rector van het Jan Tinbergen College (JTC). Hij start dinsdag eerst met bijkletsen: ,,Leerlingen en mentoren komen bij elkaar in de klas om te praten over hoe het met ze gaat. Dat is voor ons heel belangrijk. School is voor ons meer dan alleen wat vakjes geven. Het elkaar ontmoeten en het samen zijn is op een school enorm belangrijk en dat is de afgelopen maanden helemaal weggevallen.”

Vaklessen

Dinsdag beginnen de vaklessen weer. ,,Wij gaan werken met halve klassen in de onderbouw en bovenbouw. Dat zijn dan twaalf á dertien leerlingen. Wij hebben het geluk dat we grote lokalen hebben dus dat is prima te regelen zo.“

De aula blijft gesloten. Dat betekent dat leerlingen in de middag naar huis gaan. ,,We kunnen niet onze leerlingen verplichten om een hele dag op school te zijn zonder te eten”, zegt van Wettum.

Busbedrijf Arriva heeft goed meegedacht met de Roosendaalse scholen en heeft de dienstregeling aangepast. De bussen gaan nu volgens de wat beperkte winterdienstregeling rijden. Per slot van rekening zitten de eindexamenkandidaten al in de zon en is de leerlingen die op minder dan 8 kilometer van school wonen, gevraagd met de fiets te komen.

Goed contact

,,Maar als het nodig blijkt te zijn gaan ze meer bussen inzetten", zegt rector Marijke Broodbakker van de Scholengroep Tongerlo, waar het JTC (vmbo) en Norbertus Gertrudis (Lyceum en mavo) onder vallen. Ze zegt dat de scholen samen een goed contact met Arriva hebben. ,,We hebben sowieso één keer per jaar contact.”

Eigen ingang, eigen uitgang

De Scholengroep Tongerlo telt zo'n 3.000 leerlingen. Minus de eindexamenkandidaten nu nog ongeveer 2.700. In het Da Vinci College aan Bovendonk krijgt elke afdeling, zoals Horeca & Ondernemen, Zorg & Welzijn en Techniek een eigen ingang en uitgang. Groepen leerlingen kruisen elkaar niet.

Vrij ruim

Quote Ook leraren en onder­steund personeel missen het contact met de leerlingen Wilma Scholtens, Directeur Munnikenheide College De mavo-leerlingen aan Bovendonk 115 zitten nog vrij ruim. Ze wachten op de nieuwbouw in de Vincentiusstraat. ,,'s Morgens komt de ene helft en 's middags de andere helft", licht mevrouw Broodbakker toe. Voor de leerlingen van de mavo is een videofilmpje gemaakt. Bij de lyceumleerlingen zal de aandacht vooral uitgaan naar het sociale aspect. Volgens Broodbakker is er weinig leerachterstand.